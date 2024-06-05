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Diyarbakır'da bir ayda uyuşturucudan 56 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da mayıs ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 748 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda 748 şüpheli yakalandı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edilen 56 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında 868 kilo 704 gram skank/esrar türevleri, 1 kilo 59 gram metamfetamin maddesi, 148 gram eroin maddesi, 528 adet sentetik ecza, 25 adet ecstasy, 7 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 84 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.