Diyarbakır\'da okulda kimyasal madde kullanımı sonucu 14 öğrenci zehirlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir okulda temizlik yaptıktan sonra kimyasal madde kullanımından dolayı zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'ndeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıfta okuyan öğrenciler izinsiz olarak evlerinden kimyasal temizlik malzemesi getirip teneffüste sınıflarını temizlemeye başladı. Nöbetçi öğretmen, durumu fark etmesiyle temizlik malzemelerini toplayıp, durumu idareye bildirdi. Birkaç saat sonra öğrencilerin baş ağrısı, öksürük, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetleri idareye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı.
"İki ayrı kimyasal temizlik maddesini karıştırdık"
Zehirlenme vakasının olduğu sınıfın öğrencilerinden Seda Nur, "Bugün sınıfımızda bir zehirlenme vakası oldu. Sınıfımızı temizlemek istedik. İki ayrı kimyasal temizlik maddesini karıştırdık. Temizliğimiz bittikten sonra hepimiz dışarı çıktık. Tekrar içeri girdiğimizde kötü bir koku ortaya çıktı. O koku resmen yüzümüze vuruyordu. Arkadaşlarımdan 14 kişi zehirlendi. Bende herhangi bir problem yoktu. Olay yaşandığı esnada sınıfımızda 30'a yakın öğrenci vardı. Az önce zehirlenen arkadaşımı gördüm, durumlarının iyi olduğunu söyledi" dedi.
5. sınıf öğrencisi Harun Karaman ise, "6. sınıf öğrencilerinden bazıları kimyasal temizlik malzemelerini karıştırdı. Sınıfı temizledikten sonra 14 öğrenci zehirlendi. Olay yerine gelen 5 ambulans öğrencileri hastaneye kaldırdı" diye konuştu. - DİYARBAKIR
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