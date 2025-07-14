Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Kaybolan Genç Aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Kaybolan Genç Aranıyor

Diyarbakır\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Kaybolan Genç Aranıyor
14.07.2025 12:48  Güncelleme: 12:53
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde serinlemek için suya giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirirken, kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra havadan görüntüleme yapılmakta.

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genci arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde dün baba T.A, oğulları Ö.A, Ü.A. ve bir yakınıyla Dicle Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A ile yakınları olan kişi suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba T.A, oğlu Ö.A. ile suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ile yakını sudan çıkarıldı, Ö.A ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kaybolan Ö.A'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı. Dün, gece geç saatlere kadar sürdürülen çalışmalar bugün de devam ediyor. Kayıp gencin yakınlarının nehir kenarında bekleyişleri sürüyor.

Nehirdeki çalışmalar dronla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Kaybolan Genç Aranıyor - Son Dakika

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