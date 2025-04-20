Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesi Kurtarma Mücadelesi

Diyarbakır'da boğulma tehlikesi geçirenleri el ele vererek böyle kurtardılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nde dengesini kaybederek suya düşen şahıs, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün Malabadi Köprüsü'nde serinlemek için suya eğilen bir vatandaş, ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen kişi akıntıya kapılarak çırpınmaya başlayınca, hemen peşinden bir kişi atlayarak onu kurtarmak istedi. Çevredeki vatandaşlar el ele tutuşarak zinciri oluşturup suya düşenleri kıyıya çekti. İki kişi son anda boğulma tehlikesi geçirmekten kurtarıldı.