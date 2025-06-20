Diyarbakır'da biçilmemiş 30 dönüm buğday yangında kül oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday, yangında kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bellitaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Buğday Tarlası Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?