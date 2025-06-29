Diyarbakır'da Büyük Dolandırıcılık Ağı Çökertildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Büyük Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Diyarbakır\'da Büyük Dolandırıcılık Ağı Çökertildi
29.06.2025 08:13
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Akbaba Operasyonu'nda kendilerini banka görevlisi tanıtan 25 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli yürütülen "Akbaba Operasyonu"nda özelikle internet üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp dolandıran şüpheliler, 30 kişilik özel ekibin 2 aylık çalışmasının ardından yakalandı. Gözaltına alınan 25 şüphelinden 18'i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli yürütülen Akbaba Operasyonu'nda, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik büyük bir suç ağı çökertildi. Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan şebeke, bu kişilere ulaşıp "hesaplarınızda şüpheli işlem var" yalanıyla paralarını ele geçirdi. Elde edilen paralar, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına aktarıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu, paraların buralarda nakde çevrildiği tespit edildi.

30 kişilik özel ekip, 2 ay boyunca çalıştı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, 2 ay süren detaylı çalışma yürüttü. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. Sonuç olarak 25 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler, evlerine giren özel harekat polislerini görünce ellerindeki silahları ve içeriğinde önemli belgeler bulunan laptop bilgisayarı pencereden attı.

MASAK raporunda 512 milyon TL'lik şüpheli işlem

Operasyonun mali boyutu da dudak uçuklattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda ev, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Büyük Dolandırıcılık Ağı Çökertildi - Son Dakika

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