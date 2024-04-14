Diyarbakır\'da çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, firari sanık Batman\'da yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin firari sanıklardan biri Batman'da yakalandı.
Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11'i tutuklu, 11'i firari 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), dava kapsamındaki firari sanıklardan B.T. Batman'da tespit edildi.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan B.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Geçen yıl 15 Haziran'da Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde eskiye dayalı husumet ve arazi anlaşmazlığı sebebiyle Alyamaç ve Taş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüştü.
İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR
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