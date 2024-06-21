Diyarbakır'da çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10'u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA