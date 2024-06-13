Diyarbakır'da çıkan yangında 800 dönüm buğday ve arpa kül oldu

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir mahallede başlayan yangın, başka mahallede söndürülürken yaklaşık 800 dönüm biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

İddiaya göre, yol çalışması yapan iş makinesinden çıkan yangın, Çakmaklı Mahallesi'nde başlayıp Eyüpler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 800 dönüm biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu. - DİYARBAKIR