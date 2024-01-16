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Diyarbakır'da çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Diyarbakır\'da çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
16.01.2024 - 17:00,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler böyle yükseldi. Üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri indirdi.

Alınan bilgelere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta bir sitenin içinde bulunan apartmanın 6'ıncı katında henüz nedeni belirlemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Üst kattaki dairede mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi.

Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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