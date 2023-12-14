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Diyarbakır'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gardıropta yakaladı. Aranan şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır\'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
14.12.2023 - 17:47,
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gardıropta yakaladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik suç ve suçlarla mücadele kapsamında dün kent merkezli ve ilçeler olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., Ergani ilçesindeki ikametinde yapılan aramada saklandığı gardıropta yakalandı. Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika


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