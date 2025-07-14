Diyarbakır\'da Çocuk Kavgasına Silahlı Müdahale

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale etme anı güvenlik kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir sitede çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T, tabancayla sitenin bahçesine indi.

Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T., alanda bulunan kişilerle tartıştı. Tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T, bu sırada bir el ateş etti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan M.R.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR