Diyarbakır\'da depremde hasar gören evin çatısı çöktü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde depremde hasar gören müstakil evin çatısı kendiliğinden çöktü. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edilirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Pamukçu Sokak'ta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde sokaktaki iki katlı müstakil bir ev hasar gördü. İçi boş olan hasarlı evin çatısının bir kısmı kendiliğinden çöktü.

İhbarla olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın giriş çıkışına şerit çekerken, olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Mahalledeki esnaf Orhan Çakmak, şans eseri kimsenin o esnada sokaktan geçmediğini ve herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Evin acilen yıkılması için çağrıda bulunan Çakmak, "Yaklaşık 3 saat önce depremde hasar gören müstakil 2 katlı bir evin çatısı kendiliğinden çöktü. Daha önce binanın yıkılması gerektiği için çok kez bildiride bulunduk. Kimse gelip yıkmayınca durum böyle olur. Hem evin boş olması hem de sokaktan geçenin olmamasıyla kimse yaralanmadı" dedi. - DİYARBAKIR