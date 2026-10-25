Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı
Haber Videosu

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri botla ulaştığı vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti; vatandaşlar personele teşekkür etti.

Diyarbakır'da su kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahsur kalınca, itfaiye ekiplerince bot ile kurtarıldı.

Diyarbakır Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların yardımına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Personel, bot kullanarak vatandaşlara ulaşıp onları güvenli bölgeye tahliye etti.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaİtfaiyeGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:00:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei