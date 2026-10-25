Diyarbakır\'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye botuyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri botla ulaştığı vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti; vatandaşlar personele teşekkür etti.
Diyarbakır'da su kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahsur kalınca, itfaiye ekiplerince bot ile kurtarıldı.
Diyarbakır Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların yardımına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Personel, bot kullanarak vatandaşlara ulaşıp onları güvenli bölgeye tahliye etti.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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