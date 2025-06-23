ATM önlerinde vatandaşları dolandıran şüphelilerin kılık değiştirip kaçmaları kameralara yansıdı
Diyarbakır'da ATM'lerden işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestirip dolandıran iki şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ATM önlerinde bekleyip işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestirip dolandıran iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüpheliler, mağdurlardan hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem esnasında ATM'nin kartı yuttuğunu söyleyerek, mağdurları banka içerisine yönlendirmek suretiyle kaçtı. Şüpheliler, ATM'lerden yardım esnasında öğrendikleri şifreleri başka yerlerde kullanarak parayı çekti.
Şüphelilerin tanınmamak için maske taktıkları, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştirdikleri, kaçmak içinse yangın merdiveni kullandıkları tespit edildi. Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler N.A ve V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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