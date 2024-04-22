Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde elektrik çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan personel, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR