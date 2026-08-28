Diyarbakır\'da Elektrik Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yemeği ocağa koyan kadın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde Özlem Dündar, elektrikli ocağa yemek bıraktığı sırada akıma kapılarak yere yığıldı. Düğün davetiyesi dağıtan bir kişi, kadını yerde hareketsiz bulunca durumu vatandaşlara bildirip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dündar, sevk edildiği Çüngüş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.