Diyarbakır'da emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları için havalandı. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

25.08.2024 18:59
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Diyarbakır'da emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları için havalandı.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Öğlen saatlerinde ise İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları için havalandı.

Kaynak: İHA

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