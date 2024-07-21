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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler 5 yıldır çocuklarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, 5 yıldır burada mücadele verdiklerini, bu mücadele ile beraber 55 kişi çocuğuna kavuştuğunu söyledi. Abla Bozdağ, "Dilerim darısı bizim başımıza, bizde o sevinci yaşarız. Vazgeçmiyoruz, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Hiç vazgeçmiyoruz, kararlıyız. Süleyman, beni görüp duyuyorsan sende biran önce gel teslim ol" dedi.

Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, "HDP'liler, 2014'ten beri dağa götürmüş. 11 senedir çocuğumdan haber alamadım. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete teslim olun, ceza yok. 55 ailenin çocuğu geldi, hepsi evine gitti" şeklinde konuştu.