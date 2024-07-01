Diyarbakır'da feci kaza: 1 kişi öldü

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde Y.E. kontrolündeki 21 M 0490 plakalı şehir içi yolcu minibüsü yolun karşısına geçmek isteyen A.M.ile ağabeyi M.M.'yeçarptı. Kaza esnasında A. M.'nin kızı S.M. ise yara almadan kurtuldu.
Kazada, ağır yaralanan kardeşlerden A.M. hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün çarptığı yayaların metrelerce sürüklendiği görüldü.
Sürücü Y.E., gözaltına alındı.
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