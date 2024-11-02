Diyarbakır'da Feci Kaza: Yaya İkiye Bölündü

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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya ikiye bölündü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ikiye bölünerek hayatını kaybetti. Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni TOKİ konutları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.