Diyarbakır\'da Firari İki Zanlı Yakalandı

3.Sayfa

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari iki zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ve "başkasına bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahısların icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlıların çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - DİYARBAKIR