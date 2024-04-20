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Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan gruba 'balistik' operasyonu: 6 tutuklama

Şüphelilerden biri 'kuru kafa' dövmesinden arşiv çalışmasıyla tespit edildi

Şüphelilerin kullandığı Kaleşnikof, uzi ve tabanca ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan gruba yönelik düzenlenen "balistik" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, mağdurları tehdit ederek para isteyen, zorla telefonlarını alan, gasp yapıp otomatik silahla yaralama olayına karışan gruba yönelik çalışma yaptı.

Görgü tanıklarının beyanından "kuru kafa" dövmeli şahsın peşine düşen ekipler, arşiv çalışmasından H.O'yu tespit etti. Şüpheliler H.O, A.A, A.G, R.Ç, Ş.O. ve M.Y. balistik operasyonu ile yakalandı.

Şüphelilerin kullandıkları suç aleti Kaleşnikof, uzi, çelik yelek ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından "Nitelikli Yağma ve Kasten Öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler, silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Balistik bulgu incelemesi sonucu, olay yerinde bulunan boş kovanlar ele geçen silahlarla eşleşti.