Diyarbakır'da gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

Diyarbakır\'da gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'piston' adlı operasyonla gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca, araçlarında yapılan aramada 1 kiloya yakın uyuşturucu bulunan bir şüpheli de yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlar sonucunda son 1 ayda 45 ruhsatsız tabanca, 76 aranan şüpheli ve 98 narkotik suçundan kişi yakalandı.

23.05.2024 09:06
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Diyarbakır'da gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışan 6 şüpheli, "piston" adlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timi ekipleri, kentte gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan şahısları yakalamak için 'piston' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, operasyonda yakaladığı şüphelilerin sahte kimlikle araç kiraladığını tespit edip, 3 ayrı aracı konum bilgisinden yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerle yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Oluşturulan dijital arşiv ile yapılan operasyonda 13 yıl nitelikli yağma suçundan aranması olan bir şüpheli ile C.Ö. isimli bir şüpheli yakalandı. C.Ö.'nün aracında 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, yunus polisleri 1 ay içerisinde 45 ruhsatsız tabanca, 76 aranan şüpheli, 98 narkotik suçundan kişi yakalandı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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