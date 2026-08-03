Diyarbakır'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

Diyarbakır\'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu
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Jandarma, Diyarbakır'da kaçak ürünlere yönelik operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonların icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonlarda; 65 olay meydana gelmiş, 76 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, operasyonlar neticesinde; 9 bin kilo kilo kaçak, 5 bin 704 paket kaçak sigara, 5 bin 570 paket ısıtılmış tütün mamulü, 800 adet puro, 372 adet elektronik sigara, 24 adet elektronik eşya,

21 adet termos ve 5 kilo kaçak tütün ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu - Son Dakika

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