Diyarbakır\'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

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Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 4

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ve Çermik ilçeleri arasındaki yolda M.B.P idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrollünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden N.P., M.P. ve S.P., hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.