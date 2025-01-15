Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak'ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı. O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu. Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Havai Fişek Faciası: Genç, Ağabeyi İçin Yaktığı Havai Fişekle Yaralandı - Son Dakika
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