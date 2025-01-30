Diyarbakır\'da Hız Denetimi

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Diyarbakır- Çüngüş yolunda trafik jandarması timleri tarafından sürücülerin hız denetimi yapıldı.

Diyarbakır Çüngüş yolunda trafik jandarma timleri denetim yaptı. Hızdan kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimler vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Denetimlerin sık sık yapılmasını isteyen vatandaşlar bu denetimlerin kaza oranlarının azalmasında yardımcı olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR