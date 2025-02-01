Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Baskını: 8 Gözaltı

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Diyarbakır'da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapılan mekana yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı, 450 bin lira para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde horoz dövüşü düzenlenen mekana izleyici gibi içeri girerek horoz dövüşü başladığı anda kepenkleri kaldırarak baskın düzenledi.

Horoz dövüşü için adeta arena oluşturan şahıslar, izleyicilere tribün hazırlayarak yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Dövüş yaptırılan iki horoz koruma altına alınırken, burada bulunan müşterilere toplam 450 bin lira ceza yazıldı.

Horoz dövüşü organize eden ve burada bahis oynatan toplam 8 kişi gözaltına alındı.