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Diyarbakır'da iki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi

Polis, grubun saldırısına uğrayanları havaya doğru ateş ederek kurtardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grubun arasında kalarak darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi, grup arasında kalarak yerde teke tokat darp edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya doğru ateş etti. Şahısların darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.