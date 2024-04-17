Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde kavşakta plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, can ve mal güvenliği için yetkililerden çözüm talep etti.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve şahıs arasında çıkan tartışma sonucunda taksici 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı, yetkililerden can ve mal güvenliği için önlem alınmasını talep etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar kapsamında şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapılırken, araçlarda da arama yapıldı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişilere işlem yapıldı. Uygulama ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi amaçlanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Olay, Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişiyle tartışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, şehrin dört bir yanı başta olmak üzere kentin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı. Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.
Bolu'da Sümer Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dönel kavşakta seyir halinde olan bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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