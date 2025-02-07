Diyarbakır'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü

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Diyarbakır'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat D., asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak hastaneye sevk edildi.