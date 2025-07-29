Diyarbakır\'da İtfaiye Ekip Kazası: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibini kaza geçirmesi sonucu ağır yaralan personel, hayatını kaybetti.

Dün ilçenin kırsal Değirmendere Mahallesi'nden henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden itfaiye ekibi, yangının çıktığı mevkide kaza geçirmişti. Kazada yaralanan 3 kişinden Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılardan F.K. ile H.K'nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR