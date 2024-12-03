Diyarbakır\'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi'nde 50 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan keçi, ihbar üzerine olay yerine gelen Diyarbakır İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışma ile güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR