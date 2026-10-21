Diyarbakır\'da jandarma uyuşturucu operasyonunda 44 bin 327 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 bin 327 kök kenevir, 3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi İcra edilen operasyonlarda 30 olay meydana gelirken, 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 44 bin 327 kök kenevir/skunk, 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.