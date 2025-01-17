Diyarbakır\'da Kaçak Ağlarla Sazan Balığı Yakalandı

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Diyarbakır'da kaçak ağlarla 4 bin metre uzunluğunda kaçak ağ çok sayıda sazan balığı ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Batman Barajı'nda kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda, baraj içerisinde 4 bin metre uzunluğunda kaçak ve hayalet ağlarla ağa takılı vaziyette çok sayıda sazan balığı ele geçirildi. Balıklar, canlı olarak kurtarıldı ve doğal ortamlarına bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak ağlar ve hayalet ağlar ise imha edilmek üzere Silvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - DİYARBAKIR