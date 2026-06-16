Diyarbakır\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlene operasyonlarda 7 bin 494 paket kaçak sigara, 584 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 49 olay meydana gelirken 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 7 bin 494 paket kaçak sigara, 584 paket ısıtılmış tütün mamulü, 300 adet puro, 183 adet termos, 9 adet elektronik eşya, 6 adet cep telefonu, 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DİYARBAKIR