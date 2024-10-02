Diyarbakır\'da Kaçak Silah Operasyonu

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ve Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda 5 ayrı evde yapılan aramalarda ruhsatsız olduğu belirlenen 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ve 5 adet tabanca ile 854 adet mermi ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çölgüzeli Mahallesi'nde 4, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kırkkoyun Mahallesi'nde 1 adreste ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah olduğu bilgisi edinilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi için bahse konu 5 adreste aynı gün ev araması faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama sonucunda 1 adet G1 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 854 adet çeşitli ebatlarda mermi ve fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan S.Z. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. S.Y., A.Z., M.Z. ve A.Z. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konulmuştur" denildi. - DİYARBAKIR