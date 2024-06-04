Diyarbakır polisinin kaçakçılık operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır polisinin kaçakçılık operasyonunda 132 şüpheli yakalandı

Diyarbakır polisi, bir ay içerisinde gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 132 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 21 kişi tutuklandı ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında silahlar, sigaralar, akaryakıt, elektronik sigaralar, tütün ve kaçak cep telefonları bulunuyor.

04.06.2024 18:39
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Diyarbakır polisinin bir ay içerisinde yaptığı kaçakçılık operasyonunda yakaladığı 132 şüpheliden 21'i tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı için kent genelinde mayıs ayı içerisinde toplam 103 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 132 şüpheliye işlem yapılırken, 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 95 adet şarjör, 5 bin 16 litre akaryakıt, 31 bin 111 paket sigara, bin 802 adet elektronik sigara, 603 kilogram kıyılmış tütün, 106 kilogram nargile tütünü, bin 770 kilogram nargile kömürü, 2 milyon 559 bin 500 dal makaron, 2 bin 190 dal puro, 78 bin 382 adet sigara sarma kağıdı, 275 adet kaçak cep telefonu, 821 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 8 bin 492 adet kaçak gözlük, 939 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'inin mahkemedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaveni gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır polisinin kaçakçılık operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır polisinin kaçakçılık operasyonunda 132 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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