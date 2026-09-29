Diyarbakır\'da kaçakçılıkla mücadelede 14 bin 803 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 31 olay meydana gelirken, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 803 paket kaçak sigara, 593 paket ısıtılmış tütün mamulü, 327 adet sahte kozmetik malzeme, 300 adet puro, 55 adet cep telefonu, 41 adet termos, 33 adet elektronik eşya, 19 adet elektronik sigara ele geçirildi.