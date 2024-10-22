Diyarbakır'da Kadın Cinayeti

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Diyarbakır'da eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta Evin Demirtaş, eski eşi A.Ş. tarafından takip edilerek kaçmaya çalıştığı bir binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demirtaş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yanda, Demirtaş'ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.