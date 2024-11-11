Diyarbakır'da Kafe Yangını

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Diyarbakır'da bir kafe alevlere böyle teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kafe, çıkan yangında kül oldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bitişiğinde bulunan bir kafeye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın çıkan kafede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında bir kafe kullanılamaz hale gelirken yangının sıçradığı kafede de hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.