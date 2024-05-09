Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Diyarbakır\'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Diyarbakır'da meydana gelen depremde yıkılan Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mağdur müştekiler sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

09.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:24
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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklanan 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Nurettin Özcan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ise katılmadı. Duruşmada mağdur müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Korkut, yıkılan binayla hiçbir alakasının bulunmadığını savunarak, suçsuz olduğunu söyledi. Uzun süredir tutuklu olduğunu kaydeden Korkut, tahliye talebinde bulundu. Sanıklar Meşe ve Özcan da tahliyesini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
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