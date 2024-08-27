Diyarbakır'da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden Yusuf Coşkun (9), amcası A.C.'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Coşkun, ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amca A.C., savcılığa verdiği ilk beyanda tarlaya patlıcan toplamak için geldiklerini, toplanan patlıcanları yüklemek için kamyoneti hareket ettirdiği sırada kamyonetin bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettiğini ve indiğinde, Yusuf Çoşkun'un yaralandığını gördüğünü söyledi.

A.C.tedavi için çocuğu Bismil Devlet Hastanesine götürdüklerini ancak kurtarılamadığını ifade etti.

Sürücü A.C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR