Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.
21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan'dan haber alınamıyor.
Narin'in bulunması için çalışmalar sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da kaybolan Narin için mahalle sakinleri güvenlik kamerası takıyor - Son Dakika
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