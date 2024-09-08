Narin Güran Olayında 21 Gözaltı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Taşvantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran olayı ile ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan özel ekipler ile Narin Güran'ı bulma çalışmaları 19 gün boyunca aralıksız devam etmişti. Sabah saatlerinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuval içinde bulunmuş, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazenin bulunmasının ardından 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR