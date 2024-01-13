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Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş için arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşın kaybolması üzerine çevre illerden destek ekipleri seferber oldu. Arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ederken, kayıp vatandaşa ait cep telefonu ve şalvarı bulunduğu bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır\'da kaybolan yaşlı vatandaş için arama çalışmaları devam ediyor
13.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları 6'ncı gününde aralıksız devam ederken, çevre illerden destek için ekipler seferber oldu.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı. Kılıç'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kılıç'ın bulunması için bölgeye gelen jandarma, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD ekipleri, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri seferber oldu.

Ekiplerin arama çalışması 6'ncı güne girerken, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 6 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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