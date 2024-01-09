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Diyarbakır'da kayıp kişi için arama çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp kişi için arama çalışması

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 68 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor. Sait Kılıç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve ANDA'dan oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi. Ekip, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede arama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır\'da kayıp kişi için arama çalışması
09.01.2024 - 12:03,
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 68 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Hantepe Mahallesi'ndeki evinden bir yakınını ziyaret etmek amacıyla dün akşam ayrılan Sait Kılıç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

Ekip, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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