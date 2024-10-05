Diyarbakır'da Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Kaza: 10 Yaralı

Diyarbakır\'da Kaza: 10 Yaralı

Diyarbakır'da kamyonet-minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

05.10.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası alevlere teslim olan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan Bulvarı'nda kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu araçlar yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Acil Durum, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement