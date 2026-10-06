Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi JASAT operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi JASAT operasyonuyla yakalandı

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Diyarbakır\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi JASAT operasyonuyla yakalandı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT koordinesinde ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı. Aralarında kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan arananların da bulunduğu kişiler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 13, 2-5 yıl arası 38, 2 yıl altı 18 olmak üzere toplamda 76 kişi yakalandı. Yakalanan 76 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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